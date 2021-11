Väter und Kinder wurden zu Drohnenpiloten

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mit Vätern unterwegs“ nutzten sieben Väter und neun Kinder die Gelegenheit, Drohnen zu testen und Probeflüge durchzuführen.

Begleitet von Richard Dür von der Plattform „Digitale Initiativen“ erfuhren die Väter und ihre Kinder bei der Turnhalle der Mittelschule Rankweil Wissenswertes über Herstellung, Funktion und Einsatz von Drohnen in unterschiedlichen Größen. Mit viel Freude ließen sie die kleinen Fluggeräte bis zu acht Meter hochsteigen und nutzten die Tipps vom Profi, um verschiedene Tricks im Himmel durchzuführen. „Ich glaube, dass heuer auf so manchem Wunschzettel für Weihnachten eine Drohne stehen wird“, meinte Richard Dür am Ende des Nachmittags mit einem Augenzwinkern.