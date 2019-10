UTTV Lustenau 2 vs. TTC Bludenz 2

Beim Tischtennis-Turnier vergangene Woche siegten die Lustenauer mit einem klaren 8:2.

Insgesamt gehören dem Tischtennisverband 19 Vereine an, die in sechs Klassen spielen, in jeder Klasse sind 11 Mannschaften. Der UTTV Lustenau hat 90 Mitglieder, davon 25 Nachwuchsspieler. Jeden Dienstagabend trifft man sich in der Turnhalle Kirchdorf, um an den Tischen für die Turniere zu trainieren. Doch nicht nur die Wettkämpfe sind Grund für die regelmäßigen Treffen, man hat Spaß am Sport und genießt den Zusammenhalt im Verein. Obmann Bernhard Salzmann und Andreas Adlboller als sportlicher Leiter unterstützen und fördern ihre Sportler nach Leibeskräften und freuten sich natürlich auch am Dienstag über den glatten Sieg der Spieler des UTTV Lustenau 2.