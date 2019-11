UTC Koblach unterstützt Behindertensport

Der UTC Nickel Transporte Koblach spendet an den RC ENJO und unterstützt so den Behindertensport in Vorarlberg.

Der Vorstand des UTC Koblach hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, dem Rollstuhlverband RC ENJO Vorarlberg eine Spende in Höhe von 500 EUR zukommen zu lassen und damit die Arbeit im Behindertensportverband zu unterstützen. Wie bereits berichtet, fanden vom 02. bis 04. August 2019 auf den Tennisplätzen des UTC Nickel Transporte Koblach die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Rollstuhltennis statt. Begeisterte Zuschauer sahen spannende Spiele auf höchstem Niveau in sportlich-fairer Atmosphäre.