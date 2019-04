USA U19 Damen in Bregenz zu Gast

Auf ihrer Europatournee legte die U19 Auswahl der Damen USA einen Zwischenstopp auf der Trainingsanlage des FC Raiffeisen Viktoria Bregenz ein.

Mit einer Trainingseinheit und anschließender Bewirtung am Abend im Clubheim wurden die kommenden Stars verwöhnt. Beim Training zeigten die US Girls ihr großes Können und man konnte dem Einsatz und die Disziplin im Kader erkennen.

Auf ihrer Tournee bereisen die US Girls unter anderem die Länder Liechtenstein, Schweiz (Testspiel Staad), Österreich (Training Bregenz), Deutschland (Testspiel München) und am Ende geht die Reise nach Tschechien (Testspiel Prag) von wo die Rückreise in die Staaten erfolgt. Das Trainertrio und die US Girls bedankten sich für die hervorragenden Trainingsbedingungen und großartige Atmosphäre.

Ein spezieller Dank allen freiwilligen Mitarbeiter/innen die einen so reibungslosen Ablauf überhaupt erst ermöglicht haben!