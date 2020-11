US-Wahl 2020: Donald Trump Jr. ist für den "totalen Krieg"

Trump-Sohn Donald Junior: Präsident soll "totalen Krieg" um US-Wahl erklären.

Präsidentensohn Donald Trump Jr. hat seinen Vater aufgerufen, einen "totalen Krieg" rund um die Wahl zu eröffnen. Donald Trump müsse "all den Betrug und Schummeleien offenlegen", schrieb sein Trump Jr. Sohn am Donnerstag auf Twitter. Dazu gehörten die Stimmen von Wählern, die tot seien oder nicht mehr im jeweiligen Bundesstaat lebten, behauptete der Trump-Sohn. "Es ist an der Zeit, dieses Schlamassel zu bereinigen und nicht mehr wie eine Bananenrepublik auszusehen."

Auch Trumps ältester Sohn Donald Trump Jr. machte in martialischer Wortwahl deutlich, dass er nicht klein beigeben wolle. "Das Beste für Amerikas Zukunft ist, dass @realDonaldTrump in den totalen Krieg um diese Wahl zieht", twitterte "Es ist Zeit, dieses Chaos aufzuräumen und nicht mehr wie eine Bananenrepublik auszusehen.

Wahlbetrug - keine nennenswerten Fälle

Briefwahl

In den Bundesstaaten Pennsylvania und Georgia schrumpft aktuell der anfängliche Vorsprung Trumps, je mehr per Post eingegangene Stimmzettel ausgewertet werden. Anhänger der Demokratischen Partei hatten angesichts der Corona-Gefahr stärker zur Briefwahl gegriffen als die Republikaner. In Pennsylvania sollen noch die Stimmzettel gezählt werden, die bis zu drei Tage nach dem Wahltermin am 3. November eintreffen. Die US-Post hatte in den vergangenen Monaten mit Verzögerungen gearbeitet.