US-Amerikanerin Sofia Kenin gewann Australian Open

Die 21-Jährige hat ihren Sensationslauf bei den Tennis-Australian-Open mit dem Titelgewinn gekrönt. Kenin besiegte am Samstag in Melbourne als Nummer 14 im Finale die ungesetzte Spanierin Garbine Muguruza in 2:03 Std. 4:6,6:2,6:2.

Kenin besiegte am Samstag in Melbourne als Nummer 14 im Finale die ungesetzte Spanierin Garbine Muguruza in 2:03 Std. 4:6,6:2,6:2. Kenin wird am Montag mit ihrem ersten Grand-Slam-Titel in der Weltrangliste von Rang 15 auf 7 vorrücken, Muguruza von 32 auf 16.

Siegerliste Australian Open (Dameneinzel)

2020 Sofia Kenin (USA)

2019 Naomi Osaka (Japan)

2018 Caroline Wozniacki (Dänemark)

2017 Serena Williams (USA)

2016 Angelique Kerber (Deutschland)

2015 Serena Williams (USA)

2014 Li Na (China)

2013 Viktoria Asarenka (Weißrussland)

2012 Viktoria Asarenka (Weißrussland)

2011 Kim Clijsters (Belgien)

2010 Serena Williams (USA)



2009 Serena Williams (USA)

2008 Maria Sharapova (Russland)

2007 Serena Williams (USA)

2006 Amelie Mauresmo (Frankreich)

2005 Serena Williams (USA)

2004 Justine Henin-Hardenne (Belgien)

2003 Serena Williams (USA)

2002 Jennifer Capriati (USA)

2001 Jennifer Capriati (USA)

2000 Lindsay Davenport (USA)