Urzeitgäste in Gisingen

„Dinosauria“ Erlebnisshow machten Halt in Feldkirch.

FELDKIRCH Die „Dinosauria“-Liveshow ist eine Aufklärungsshow in der Kreidezeit. Hier hatten die Kinder mal die Möglichkeit, einen Dino zu füttern, zu streicheln, und sogar zu reiten. Wie lange war ein Brontosaurus? Was fraß ein Triceratops? Und wie schnell war ein Parasaurolophus? Spielerisch und lehrreich präsentierte sich das Familienunternehmen Wittmann aus München, das vergangenes Wochenende in Feldkirch gastierte. Sie verwandelten den Festplatz Oberau in einen Urzeit-Rummelplatz, der stark an „Jurassic Park“ erinnerte. Angst dabei gefressen zu werden musste man hier im Gegensatz nicht haben.