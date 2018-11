Ursachen und Behandlung von Weichteilschmerzen

Es sind Krankheiten mit vielen Gesichtern. Das macht eine Diagnose oft schwierig und führt zu hohem Leidensdruck.

Schmerz bewegt und das in jeder Beziehung. Das Thema füllte einmal mehr auch den Panoramasaal im Landeskrankenhaus Feldkirch, wo Primar Dietmar Striberski über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Weichteilschmerzen informierte. Das Landeskrankenhaus Bludenz, in dem er die Abteilung für Innere Medizin leitet, ist bekannt für seinen rheumatologischen Schwerpunkt. Laut Striberski erfordern Weichteilschmerzen immer eine genaue Abklärung, um eine zielgerichtete Behandlung einleiten zu können. Das gestaltet sich zuweilen jedoch schwierig. Besonders das Fibromyalgie-Syndrom gibt häufig Rätsel auf und lässt Patienten oft jahrelang leiden.

Weichteilschmerzen haben viele Gesichter. Dass sie sich unterschiedlich äußern, macht eine Diagnostik nicht einfacher. Sie können das Binde- und Fettgewebe, aber auch Bänder, Gelenke, Nerven und sogar Knochen betreffen. Zudem gibt es verschiedene Schmerzqualitäten, was sich auch auf die Behandlung auswirkt. So ist Tiefenschmerz eher schwierig zu therapieren. Beschwerden, bei denen klare Auslösepunkte festgemacht werden können, sind hingegen gut behandelbar. Das schützt allerdings nicht vor einer Chronifizierung. Selbst, wenn der Auslöser beseitigt ist, kann es dazu kommen, weil die Schmerzwahrnehmung im Gehirn gestört ist. „Außerdem hat jede Schmerzwahrnehmung auch eine emotionale Komponente“, erklärte Primar Dietmar Striberski. Ist jemand munter oder satt, empfindet er Schmerz anders, als wenn er müde oder hungrig ist. Dem nicht genug. Weichteilschmerzen können stechend und krampfartig, bewegungsabhängig und bewegungsunabhängig, belastungsabhängig und belastungsunabhängig sowie im Schlepptau von Allgemeinsymptomen wie Müdigkeit, Fieber oder Gewichtsverlust auftreten. Diese Vielfalt erfordert mitunter eine Abklärung durch verschiedene medizinische Disziplinen.

Immunsystem auf Abwegen

Bei entzündlichen Muskelerkrankungen kann sogar die Haut betroffen sein. Diese Weichteilschmerzen gehen mit einer zunehmenden Muskelschwäche einher. Sie gehören in die Kategorie der Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem gegen körpereigenes Gewebe richtet. Hohe Dosen an Kortison halten die Schmerzen in Schach. Virusinfekte, Medikamente, und hier besonders die cholesterinsenkenden Statine, Gefäßerkrankungen sowie Essstörungen verursachen ebenfalls Muskelschmerzen. Alkohol und Diabetes schädigen die Nerven und führen zu Nervenschmerzen. Abschließend kritisierte dietmar Striberski, dass hochpotente Schmerzmittel in Österreich immer noch nur sehr selten verwendet würden und Patienten deshalb oft unnötig leiden müssten.