Urnengräber wurden feierlich eingeweiht

Schöne Feier mit Gottesdienst und anschließender Agape

Altach Feierlich eingeweiht wurden am vergangenem Sonntag die neuen Urnengräber. Die „älteste“ Wand wird im Zuge der Neugestaltung abgerissen werden. „Fast alle Urnen sind schon in die neue Wand verlegt worden, dies zeigt, dass das Konzept von den Bürgern angenommen wurde“, freut sich Pfarrer Rainer Büchel.

Das Gesamtkonzept zur Neugestaltung des Ortsfriedhofes sieht in weiterer Folge auch die Errichtung einer neuen Totenkapelle vor. Damit sollen die Trauernden in Zukunft die Möglichkeit haben, sich von den Verstorbenen verabschieden zu können. Derzeit ist der Leichnam vom Zeitpunkt des Todes bis am Nachmittag vor dem Begräbnis beim Bestatter aufgebahrt.