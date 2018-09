Urlaubsfahrt nach Absage für VEU Feldkirch und 150 Fans nach Mailand

Unglaublich! Das Meisterschaftsspiel der Alps Hockey League zwischen HC Mailand und VEU Feldkirch wurde abgesagt.

Was für ein Auftakt für die VEU Feldkirch. 278 Kilometer und drei Stunden und 30 Minuten sind es von Feldkirch in die Italienische Stadt Mailand. So geschehen am ersten Spieltag der Alps Hockey League zwischen Neueinsteiger HC Mailand und VEU Feldkirch. Das Meisterschaftsspiel musste von den Schiedsrichtern abgesagt werden vor Ort, die Eisaufbereitung war nicht fertiggestellt und die Eisfläche war nicht für ein Spiel in Ordnung. Jetzt fordert VEU Geschäftsführer Michael Lampert eine Strafverifizierung dre Partie von 0:5. 150 Anhänger der VEU Feldkirch reisten wie die Mannschaft der Montfortstädter umsonst nach Mailand und wieder zurück. HC Mailand hat die VEU Feldkirch im Vorfeld der Begegnung nicht einmal informiert, dass es Probleme geben kann. So was hat es im Eishockeysport wohl schon lange nicht mehr gegeben, Urlaubsfahrt für Feldkirch statt 60 Minuten oder länger Eishockey zu spielen in Italien….