Urlauber Achtung! Fliegen wird teurer

Fliegen wird wieder teurer: Die Nachfrage ist gestiegen, die Ticketpreise gehen hoch - Und das Problem dürfte sich nicht so schnell lösen, sagen Branchenkenner.

Ein Grund für die steigenden Flugpreise: Die Branche kämpft derzeit mit langen Wartezeiten bei Wartungsarbeiten. Die Wartung von Triebwerken dauert derzeit fünfmal so lange, wie eigentlich vorgesehen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Flugreisen stark gestiegen. Die Folge sind höhere Ticketpreise. Wer jetzt noch nicht gebucht hat, der wird tiefer in die Tasche greifen müssen.

Es gibt einfach zu wenig Flugzeuge, die auch fliegen dürfen, stellt auch Ryanair-Chef Michael O'Leary fest. Größter Flaschenhals: Personalmangel führt dazu, dass Wartezeiten für vorgeschriebene Wartungen etwa an den Turbinen der Flugzeuge, statt sechzig Tagen aktuell 300 Tage betragen - die Flieger dürfen in dieser Zeit aber natürlich trotzdem nicht abheben. Während der Coronakrise haben Fluglinien wie Flugzeughersteller Personal abgebaut, jetzt wo die Nachfrage nach Flügen wieder steigt, fehlt dieses Personal.

Immerhin gilt zumindest in Europa, dass Fliegen an sich weiterhin sehr sicher ist. Die Maschinen, die abheben, sind bestens gewartet, heißt es aus der Branche.

Sommerbuchungen für 2024 sprangen kräftig nach oben

2024 erreiche das weltweite Sitzplatzangebot in den Fliegern etwas über 90 Prozent der Vor-Corona-Kapazitäten, im Vorjahr seien es rund 80 Prozent gewesen. Zusätzlich fehlte in den Pandemiejahren aber auch das in Normaljahren übliche Wachstum von 10 Prozent jährlich. Daher sei "das Delta in Wirklichkeit noch größer", so der Fachverbandsobmann der heimischen Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich..