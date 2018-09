Uriges Oktoberfest im Lamm

Dirndl und Lederhose waren am Freitagabend Pflicht, als es im Lamm hieß: „Ozopft is!“

Lustenau. Hoch her ging es am Freitag beim traditionellen Oktoberfest, Stammgäste und Wiesnfreunde hatten sich eingefunden, um ausgiebig in den Herbst zu feiern. Kulinarisch wurden die Gäste von Chefin Sabine verwöhnt, die zur Feier des Tages in knackigen Lederhosen gekleidet die Küche unsicher machte.