Urban und modern: E-Scooter mieten in Lustenau

Bürgermeister Kurt Fischer bestätigte im VOL.AT-Telefoninterview: In Lustenau kann man ab Ende Juni Scooter mieten. Diese können, wie etwa in Wien oder Innsbruck, per App gebucht werden.

Man kennt sie sonst nur aus Großstädten wie Wien: Sogenannte E-Roller oder E-Scooter. Lustenau könnte bald die erste Gemeinde in Vorarlberg werden, die die modernen urbanen Verkehrsmittel anbietet. “Es ist ganz frisch”, bestätigt Bürgermeister Kurt Fischer im VOL.AT-Telefoninterview. “Wir bekommen jetzt zuerst einmal ein Angebot.” Zum Start sollen fünf Fahrzeuge angeschafft werden. Die Mietkonditionen stehen noch nicht fest, zuerst wolle man erste Erfahrungen sammeln. Man komme gerade von einem Testtermin, ab Ende Juni sollen sie im Zentrum zur Verfügung stehen.