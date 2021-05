Uraufführung von die „Ungetrösteten“ feierte Kampf zwischen Arm und Reich

Beim Stückewettbewerb „Life 2050“ wurde „Die Ungetrösteten“ von Armin Wühle ausgezeichnet. Am Donnertag Abend fand im Theater Kosmos die Premiere des Stückes statt.

In der Regie ievon Stephan Kasimir und der Ausstattung von Caro Stark spielen Jens Ole Schmieder , Maria Strauss , Simon Alois Huber und Helga Pedross die Erstaufführung im ausverkauften Haus des Theater Kosmos die Premiere.

Bei einem Ausblick auf das Jahr 2050 scheint sich der Neoliberalismus endgültig und absolut durchgesetzt zu haben. An einer Stelle wird von einem Protagonisten des Stückes zwar noch kurz die Politik erwähnt, doch in Wahrheit hat ein riesiges Firmen und Wirtschaftskonglomerat genannt „Das Komitee“ weltweit die Zügel in der Hand.