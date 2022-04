Upgrade für die Finnenbahn

Calisthenics-Anlage als nachhaltige Investition für Feldkirchs Sportler.

FELDKIRCH-GISINGEN Die Finnenbahn in neben dem Sportstadion in Gisingen erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit und wird entsprechend oft frequentiert. Doch seit einigen Jahren waren die Sportanlagen an der Finnenbahn ein Thema der Stadt, wie in Zukunft damit umgegangen werden soll. “Die bereitgestellte Holzvariante musste man alle paar Jahre austauschen”, erklärt Thomas Bachmann, Fachbereichsleiter Sport der Stadt Feldkirch.