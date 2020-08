Auch in Dalaas war die Feuerwehr im Einsatz.

Unwetter und Dauerregen: Zwölf Feuerwehreinsätze in Vorarlberg

Starkregen hat am Sonntag in Vorarlberg zwölf Feuerwehr-Einsätze notwendig gemacht. In der Mehrzahl der Fälle mussten unter Wasser stehende Keller ausgepumpt werden, hieß es auf APA-Anfrage bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.

Ebenso traten kleinere Überschwemmungen auf. Am stärksten betroffen war der Bezirk Feldkirch.

Am späten Nachmittag musste die Feuerwehr acht Mal ausrücken, nach 19.00 Uhr noch weitere vier Mal. Außer dem Bezirk Feldkirch gab es auch Einsätze im Bezirk Dornbirn.

Regen bis Dienstag

Auch am Montag muss weiter mit Starkregen gerechnet werden, der Regen soll erst am Dienstagnachmittag langsam nachlassen. Am Mittwoch wechseln bis Mittag noch Sonne und Wolken ab, danach zeigt sich der Sommer wieder.