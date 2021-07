Unwetter: Mehrere Segelboote in Not

Am frühen Sonntagnachmittag gerieten aufgrund des vorhergesagten Unwetters am Bodensee mehrere Segelboote in Not.

Bereits vor Auslösung der Starkwindwarnung war am Sonntag die Wetterfront deutlich über dem Schweizer Ufer zu erkennen. Deshalb wurden bereits mehrere Stand-Up-Paddler im Bereich der Lindauer Insel rechtzeitig ans Ufer geschickt.

Eine halbe Stunde nach Auslösung der Starkwindwarnung geriet ein rotes Segelboot vor Nonnenhorn (D) besetzt mit zwei Personen in Not. Die Besatzung hatte nicht rechtzeitig ausreichend gerefft. Beim Bergen des gerefften Großsegels wurde das Segelboot durch Böen in Sturmstärke mehrmals flach auf das Wasser gedrückt, lief aus dem Ruder und schoss in den Wind. Durch den starken Wind zerriss das Vorsegel. Das Segelboot wurde während des Bergens der Segel mit dem Polizeiboot Hecht begleitet bis das Segelboot mit eigener Motorkraft einigermaßen sicher in Richtung Kressbronn weiterfahren konnte. Eine weitere Begleitung war nicht möglich, da ein zweites Segelboot offensichtlich in Not war.

Boot flach gegen Wasser gedrückt

Die Besatzungsmitglieder dieses Bootes hatten bereits die Segel geborgen. Die Rollfock wurde durch den Wind teilweise wieder ausgerollt und war zerrissen. Die Besatzung wollte von Bord. Eine Übernahme auf das Polizeiboot war aufgrund des Seegangs zu gefährlich und deshalb nicht möglich. Auch dieses Segelboot wurde durch Windböen und Seegang mehrmals flach auf das Wasser gedrückt. Durch die Besatzung des Polizeibootes Hecht wurde über die Einsatzzentrale das Wasserwachtboot Seewolf zur Unterstützung angefordert. Bis zum Eintreffen des Wasserwachtbootes wurde das Segelboot durch das Polizeiboot begleitet. Das Segelboot wurde später durch das Wasserwachtboot in Schlepp genommen, da auch der kleine Außenbordmotor ausgefallen war.

Segel gerissen

In der Zwischenzeit passierte ein Segelboot aus Sankt Gallen das Polizeiboot. Auch bei diesem Segelboot gab es offensichtlich ein Problem, da auch hier das Vorsegel killte und offensichtlich gerissen war. Eine Hilfeleistung war zunächst nicht erforderlich. Später hatte das Segelboot vor Wasserburg Probleme beim Einlaufen in den Hafen. Der Einsatz wurde vom Polizeiboot V20 aus Hard übernommen und das Segelboot in den Hafen begleitet.

Ein viertes Segelboot, das ebenfalls vor Wasserburg (B) Probleme hatte, wurde durch das Polizeiboot aus Friedrichshafen in den sicheren Hafen begleitet.