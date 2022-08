Situation am Nachmittag in Gerlos im Zillertal

Situation am Nachmittag in Gerlos im Zillertal ©APA/ZOOM.TIROL

Situation am Nachmittag in Gerlos im Zillertal ©APA/ZOOM.TIROL

Unwetter führt zu Murenabgang und Überschwemmungen in Tirol

Die teils kräftigen Gewitter haben am Freitagnachmittag in Tirol die Einsatzkräfte gefordert. In Gerlos im Zillertal traten laut Medienberichten mehrere Bäche über die Ufer, Überschwemmungen auf Straßen waren die Folge. Es kam zu Verklausungen. Zudem standen einige Keller unter Wasser. Im Sellraintal (Bezirk Innsbruck-Land) blockierte bei St. Sigmund eine Mure eine Straße.

Laut Feuerwehr sammelte sich in Gerlos zwischen mehreren Häusern Geröll, berichtete der ORF Tirol. Hilfe von Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden wurde angefordert. Es dürften keine Personen verletzt worden sein, hieß es von der Polizeipressestelle zur APA.