Unvergessliches Erlebnis für Dornbirns Mountainbike-Aushängeschild

Mountainbiker Kilian Feurstein zeigt sich zufrieden über seine erste Weltcupsaison.

Dornbirn. Am 4. September fand in Val di Sole (Trentino, Italien) das letzte Weltcuprennen in dieser MTB-Saison statt. Die Veranstalter nannten es “The Grand Finale” und „das war es auch“, wie Teilnehmer Kilian Feurstein aus Dornbirn bestätigen konnte.

Eine überaus technisch schwierige und kräfteraubende Strecke, zig-tausende Zuschauer, geniale Stimmung und eine Woche nach den Weltmeisterschaften in Les Gets (Frankreich), war erneut die ganze Weltelite am Start. Ein unvergessliches Erlebnis für den jungen Dornbirner und U23-Nationalteamfahrer, der nebenbei auch noch mit einem starken Ergebnis überzeugen konnte. Im doch großen Starterfeld von 117 Athleten aus 27 Nationen klassierte sich der Heeresleistungssportler mit einer Zeit von 1:18:10 auf dem 52. Rang und landete in seinem Jahrgang damit auf dem 11. Platz.