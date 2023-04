Unvergessliche Reise nach Taiwan

Chinesisch-Schüler aus Dornbirn, Bezau und Bregenz besuchten Partnerschule in Taipeh.

„Wir pflegen seit über zehn Jahren eine Schulpartnerschaft mit einer Schule im chinesischen Nanjing – diese ist jedoch durch Corona zum Erliegen gekommen“, schildert Qiaoshan Ye, die am BG Dornbirn und der Tourismusschule Bezau Chinesisch unterrichtet. Dadurch fielen auch die regelmäßigen Reisen der Vorarlberger Schüler zu ihrer Partnerschule nach China ins Wasser – sehr zum Missfallen der Schüler. „Die Schüler haben immer wieder gefragt, wieso wir nicht nach China reisen. Aufgrund der Null-Covid-Politik war dies nicht möglich und so kam mir die Idee mit Taiwan“, erzählt Qiaoshan Ye – ein Unterfangen, das für die als Festlandchinesin nicht ganz unproblematisch war. In den Weihnachtsferien unternahm sie mit ihrem Mann eine private Reise nach Taiwan und knüpfte viele Kontakte vor Ort. Mithilfe von Einheimischen wurde mit der Dayuan International Senior High School auch eine neue Partnerschule gefunden.