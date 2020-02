Unvergessliche Ferien mit LÃ¤ndle goes Europe

Unvergessliche Ferien mit Ländle goes Europe

Wer will in den Ferien schon zu Hause sitzen und nur davon träumen, die Welt zu entdecken? Bei den Jugendcamps von Ländle goes Europe erleben junge Menschen Europa hautnah, verbessern ihre Sprachkenntnisse und schließen internationale Freundschaften.

Jedes Jahr war es ein unvergessliches Erlebnis. Durch die beiden Camps schloss ich Freundschaften, die bis heute andauern“, berichtet Elena aus Nüziders.

2020 geht es mit Ländle goes Europe zu erlebnisreichen Camps nach Luxemburg und Deutschland. Die Jugendcamps werden vom EU-Programm Erasmus+: Jugend in Aktion und vom Fachbereich Jugend & Familie beim Amt der Vorarlberger Landesregierung gefördert und sind daher kostengünstig. Reiselustige Jugendliche können sich ab sofort und noch bis 20. Mai 2020 unter www.aha.or.at/lge anmelden.

„Ländle goes Europe“ 2020

LUXEMBURG „Outdoor+“

Zehn aktionsgeladene Tage für Sportbegeisterte im schönen Luxemburg mit Tandem-Mountainbike, Stand Up Paddling, Parkour, Hochseilklettergarten, Longboarding, Outdoor-cooking u.v.m.

DEUTSCHLAND „Eurovisionen 2020“

Außergewöhnliche Location, aufregendes Programm! Workshops rund um digitale Fotografie, Film, Medien, Kunst, Tanz, Theater, GPS-Schatzsuche und Computer – und das auf einer einzigartigen Burg inmitten grüner Natur. Ausflüge nach Trier oder Luxemburg und Freizeitaktivitäten inklusive.

Wann: 24. Juli bis 2. August 2020

Wo: Hollenfels / Luxemburg

Wer: Jugendliche von 15 bis 18 Jahren aus Österreich, Liechtenstein, Finnland, Spanien und Deutschland

Kosten: € 250,- (mit der aha card oder Familienpass € 20,- billiger)

Übernachtung: Jugendherberge Hollenfels

Sprachen: Deutsch, Englisch

Veranstalter: Nordstadjugend

DEUTSCHLAND „Eurovisionen 2020“

Außergewöhnliche Location, aufregendes Programm! Workshops rund um digitale Fotografie, Film, Medien, Kunst, Tanz, Theater, GPS-Schatzsuche und Computer – und das auf einer einzigartigen Burg inmitten grüner Natur. Ausflüge nach Trier oder Luxemburg und Freizeitaktivitäten inklusive.

Wann: 26. Juli bis 1. August 2020

Wo: Neuerburg, Deutschland

Wer: Jugendliche von 13 bis 15 Jahren aus Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Spanien und Rumänien

Kosten: € 200,- (mit der aha card oder Familienpass € 20,- billiger)

Übernachtung: Jugendburg Neuerburg

Sprachen: Deutsch, Englisch

Veranstalter: E.V.E.A. – Internationale Jugendkommission