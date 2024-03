Unterstützung für “Tischlein deck dich” bei Suppe und Altbrot im Pfarrzentrum Altach

200 bis 300 Teller verschiedenster Suppen gab das örtliche Caritas-Team am 4. Fastensonntag, den 10. März 2024, im Pfarrzentrum Altach aus, dazu Altbrot, gespendet von einer Großbäckerei.

Bei diesem einfachen Mittagsmahl nach dem Sonntagsgottesdienst wurden rund 1000 Euro gespendet. Die Hälfte davon geht an “Tischlein deck dich”. Diese Vorarlberger Organisation holt mithilfe Freiwilliger Nahrungsmittel in Geschäften ab, die sonst weggeworfen werden würden, sortiert sie und teilt sie an Familien und Alleinlebende aus, die nicht genug Geld für ordentliche Ernährung haben - in Götzis z. B. jeden Mittwochnachmittag. (Die nötige Bezugsberechtigung kann man sich auf Gemeinden oder Bezirkshauptmannschaften holen.).