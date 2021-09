Unterstützung für Kinder und Jugendliche nach der Trennung

Bregenz (30.8.2021) – Kinder wachsen in dem Glauben auf, dass ihre Eltern immer für sie da sein werden, sie fühlen sich sicher und geborgen. Wenn sich die Eltern trennen, verlieren die Kinder zunächst einmal diese Sicherheit.

Was brauchen Kinder und Jugendliche nach der Trennung?

Die Trennung oder Scheidung ist immer ein kritisches Lebensereignis für Kinder. Aber auch für die Eltern, die oft mit sich selbst und den eigenen Gefühlen und Herausforderungen so beschäftigt sind, dass ihre Kinder aus dem Blickfeld geraten. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen brauchen aber gerade in diesen Umbruchphasen jemanden, der ihre Bedürfnisse im Blick hat und sie in dieser Zeit begleitet.