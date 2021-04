Unterstützung für Feldkirchs Innenstadtunternehmen

Die Stadt Feldkirch ermöglicht es, vielschichtig und flexibel auf die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden einzugehen.

Die COVID-19-bedingten Einschränkungen beim Betreten von öffentlichen Orten und insbesondere von Gastronomiebetrieben haben zusammen mit der Sperrstundenregelung für die Feldkircher Gastwirte und Unternehmen Erschwernisse in großem Ausmaß mit sich gebracht. Die Stadt Feldkirch unterstützt nun diese Betriebe und ermöglicht es, vielschichtig und flexibel auf die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden einzugehen.

Diese Form der Unterstützung von Seiten der Stadt soll es den Gewerbetreibenden ermöglichen, das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir die Gastronomen und Gewerbetreibenden so unkompliziert wie möglich“, so der zuständige Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Benedikt König. „Durch diese Förderveranstaltung ermöglichen wir es den Gewerbetreibenden zum Beispiel, ihre Gastgärten zu vergrößern oder mehr Tische aufzustellen. Eine Modeboutique etwa könnte auch einen Laufsteg errichten und ihn zur Präsentation der Mode nutzen“, so König.