Unterstützung für die Freestyler

Der SC Mühlebach Dornbirn kämpft um die Fertigstellung einer Wasserschanze.

Dornbirn. Die Wasserschanzenanlage der Freestyler, Freeskier und Freerider in den Rheinauen, auf der im letzten August schon die ersten Sprünge durchgeführt werden konnten, soll nun bis Ende Juni fertiggebaut werden. Die große Schanze, die den Weg für ehrgeizige, talentierte Jugendliche in fünf olympische Disziplinen in Richtung Weltcup ermöglichen kann, verlangt allerdings eine neuerliche Mindestinvestition von mindestens 25.000 Euro und noch über tausend freiwillige Arbeitsstunden.

Die Arbeitsgruppe des SC Mühlebach steht wie immer bereit, aber die Geldmittel für diese spezielle Trainingsstätte aufzubringen ist in Anbetracht der im Mittelpunkt stehenden Sportarten, wie Fußball, Eishockey oder Leichtathletik sehr schwierig. „Dies ist nicht nur schade, sondern auch etwas unverständlich, denn auf den Skipisten gibt es tausende Jugendliche, die jede Möglichkeit für akrobatische Sprünge nützen und sogar eigene Schanzen dafür von den Skigebieten zur Verfügung gestellt bekommen“, so Hans Krojer vom Verein. Das Resultat sind manchmal schwere Verletzungen mit bleibenden Schäden. “Und so sollen unsere Kinder mit mehr Sicherheit und Freude in den Funparks der Skigebiete in die nächste Saison starten können und die, die an Wettkämpfen teilnehmen wollen, sollen ebenfalls bestens vorbereitet, zu den Sieganwärtern gehören“, betont Krojer.