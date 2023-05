Unterstützung für den Geschichtsverein Region Bludenz

Der Geschichtsverein der Region Bludenz wurde mit dem Ziel gegründet, eine Plattform für die wissenschaftlich fundierte Dokumentation und der Vermittlung der Regionalgeschichte zu schaffen.

In den 36 Jahren seines Bestehens hat sich der Verein zu einem bedeutenden Kulturträger des Vorarlberger Oberlandes gemausert.

Stefan Stachniß übernahm anlässlich der Jahreshauptversammlung die Obmannschaft von Michael Kasper. Gemeinsam mit dem bewährten Vorstandsteam hat sich der Geschichtsverein einem vielfältigen Programm verschrieben. Heuer sind insgesamt 4 Mitteilungsblätter und 4 Geschichtsblätter geplant, unter ihnen werden Themen wie „das Walsertal“ oder „Villen in Bludenz“ aufbereitet. Neben Ausstellungen, Vorträgen und Lesungen sind auch Zeitzeugengespräche geplant; teilweise in Kooperation mit verschiedenen Institutionen, der Stadt Bludenz, mit Museen oder mit Archiven in der Region und auch darüber hinaus.