Unterstützung für Alltagsheldinnen und -helden

Das katholische Bildungswerk bietet in Sachen Elternbildung ein buntes Programm.

Dornbirn. Donnerstagvormittag, kurz vor 9.00 Uhr. Die Purzelbaumgruppe ist wie so viele andere derzeit auch, kurzerhand „online“ gegangen. Für alle Vorarlberger Familien mit Kindern von 1,5 bis 4 Jahren bringt der Purzelbär jede Woche Spiel und Spaß, frei Haus – nun eben über das Online-Medium „Zoom“, was der Begeisterung keinen Abbruch tut. Von daheim aus wird mit dem Purzelbär und der Gruppenleiterin gesungen, getanzt, Fingerspiele gemacht, Bastelideen ausgetauscht und ganz viel gelacht.

Neben den Purzelbaum Eltern-Kind-Gruppen bietet die „Elternbildung“ Vorträge und Workshops in Institutionen, Seminare, Lehrgänge für Eltern-Kind-Gruppenleiter sowie eltern.chats und neu eine Ideensammlung und praktische Hilfe und Tipps für Alltagsheldinnen und Alltagshelden – nämlich Eltern und Pädagogen. „Sie leisten in unserer Gesellschaft unbezahlbares – ganz still und selbstverständlich und speziell für sie haben wir Ideen und Impulse zusammengestellt“, erklärt Loitz.

Nach diesen verrückten Wochen mit Homeschooling und „stay at home“ ist bei vielen Eltern der Akku leer. So entstand auch die neue Seite und Angebotsserie AlltagsheldInnen,www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/elternbildung/fuer-mamis-und-papis. Mit dem kostenlosen Angebot der Elternbildung können diese nun wieder neue Kraft tanken. Darunter auch bei einer „Auszeit für Alltagsheldinnen und -helden“.

„Jeden Montag um 9.00 Uhr kommen wir im ´Zoomraum´ zusammen und unter der Leitung von Steve Heitzer (Achtsamkeitslehrer) werden wir still und lassen uns inspirieren. Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, sich über aktuelle Erfahrungen auszutauschen“, so Loitz weiter. Mit einem guten Impuls für die anstehenden Wochen schließen die Damen der Elternbildung ab: „Es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten Kinder. Aber es gibt eine Menge perfekter Momente zusammen – vielleicht demnächst in einem eltern.chat, in einer Purzelbaumgruppe oder bei einer entspannten Meditationspause gemeinsam mit anderen Alltagshelden.“