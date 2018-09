Unterstützte Kommunikation für alle

Kommunikation ist der Kern der Inklusion

Es ist das Grundbedürfnis jedes Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen bzw. zu kommunizieren. Für Menschen mit einer Behinderung, die nicht verständlich oder gar nicht sprechen können, ist die Erfüllung dieses Grundbedürfnisses oft sehr schwer möglich. Zwischen ihnen und ihrem Umfeld zeigen sich im Alltag oft Probleme in der Kommunikation.

Reinhard Wohlgenannt (Lebenshilfe), Bärbel Stark (Schulheim Mäder) und Roland Stieger (Caritas) brachten den interessierten Zuhörern in kurzen Impulsvorträgen UK näher.

Sich unverstanden zu fühlen ist glaube ich so, wie wenn Sie an den schlechteste Tag ihres Lebens denken. (Jens Ehlers, UK Nutzer)

Lina Scheidbach (12 Jahre) kommuniziert mit ihrem Sprachcomputer und hat so die Möglichkeit von ihrem Ägypten Urlaub zu erzählen. „Mir gefällt unser Zivi Lukas“ lässt sie das Publikum dann auch gleich wissen. Brigitte Bodemann von der Bäckerei gegenüber kennt die Kinder vom Schulheim Mäder. „Es braucht ein wenig Geduld. Wenn man die aber hat, haben die Kinder die Chance zu bestellen was sie gerne möchten ohne dass jemand anders für sie spricht“, so Bodemann.