Unterricht zum Anfassen

Die Schüler der 2a HAS in Lustenau lernen hautnah, was es braucht, um ein Produkt erfolgreich in den Martk einzuführen. ©bvs

In der Handelsschule Lustenau lernen Schüler, wie sie ein Produkt erfolgreich an den Mann und an die Frau bringen.

Lustenau Das Verkaufsteam der 2a-Handelschulklasse war gespannt, wie ihre selbstproduzierten T-Shirts beim ersten Verkauf in der großen Pause der Schule ankommen. Der Verkaufstisch stand bereit, die Werbetafel war gut sichtbar neben ihnen aufgestellt. Dann endlich mit dem Glockenschlag, kamen die ersten Kunden, bestaunten das Produkt, wurden fachgerecht beraten und schnappten schlussendlich zu. Die 19 Schüler der 2a lernen im Schulfach „Kundenorientierung“ nicht nur theoretisch, was es alles braucht, um ein Produkt erfolgreich in den Markt einzuführen.

Originelle T-Shirts

„Wir haben überlegt, was wir verkaufen können, und so ist uns die Idee mit den T-Shirts gekommen“, erzählte Ivan Iasella (21). Einzige Vorgabe seitens der Lehrerin Gabi Hampson: Es muss ein Upcycling-Produkt sein, also ein bereits bestehender Gegenstand, der umfunktioniert wird. Die T-Shirts für ihr Projekt wurde von Carla Textil zur Verfügung gestellt. Wie in einem realen Unternehmen verteilten auch die Schüler die Aufgaben untereinander. Bei „AS Design“, wie sie sich nennen, gibt es klare Zuständigkeitsbereiche. Die beiden jungen Frauen Aminat Ukhigova und Larissa Adams designten das Herzstück des Projekts, die zwei T-Shirts. Am iPad entstand ein Geist mit einem Regenschirm in der Hand sowie ein Astronauten-Helm, in dem sich die Mondlandschaft spiegelt. Eine Gruppe an Schülern war für die Produktion zuständig. Dazu haben sie im Lustenauer Druckwerk ihre Shirts eigenständig bedruckt. „Wir haben aber auch ein Marketing-, Verkaufs- und Social-Media-Team“, fügte Ardit Tora stolz hinzu.

Start mit begrenzter Stückzahl