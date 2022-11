Unterricht live und hautnah

Das BORG Schoren hatte zum Tag der offenen Tür für die Oberstufe eingeladen.

Die Oberstufenschüler haben am Schoren die Wahl zwischen vier Schwerpunkten. Die beiden Realgymnasiumsformen (naturwissenschaftlich bzw. ITM) haben verstärkt Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern. Darstellende Geometrie ist Voraussetzung für viele technische Studienrichtungen. Im NAWI (Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Labor) steht Laborunterricht in Biologie, Chemie und Physik auf dem Lehrplan. Beim ITM-Zweig (Informationstechnologie und Medien) wird in Notebookklassen in allen Fächern die Medienkompetenz geschult. Schulautonome Fächer wie Informatik, Softwareentwicklung und Mediendesign erweitern das klassische Angebot der Allgemeinbildung. Vor Kurzem dazugekommen ist das Fach „Medientechnik und Informationsmanagement“. „Digitalisierung ist uns wichtig. Nicht nur im ITM-Zweig, sondern in allen Klassen werden wir zukünftig mit digitalen Endgeräten arbeiten“, betont Direktor Reinhard Sepp.