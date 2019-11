Unterricht live und hautnah

Das BORG Schoren hatte zum Tag der offenen Tür für die Oberstufe eingeladen.

Dornbirn. DNA, das aus Gemüse extrahiert wurde, explosive Experimente im Physik- und Chemiesaal, leere Fässer die zu Stomp-Instrumenten wurden, junge Künstler, die die Pinsel schwangen – dies alles und noch viel mehr gab es beim Tag der offenen Tür am BORG Schoren. Der „Schoren“ hatte am Freitag alle zukünftigen Oberstufenschüler eingeladen, sich vor Ort ein Bild der Bildungsschwerpunkte und des Schulalltags zu machen. Einen ganzen Nachmittag lang standen unterschiedliche Auftritte, Experimente und Vorführungen auf dem Programm. Schüler der vier Oberstufenzweige stellten sich als Führer zur Verfügung und präsentierten die verschiedenen Bereiche.

Außerdem gab es einen Infostand über die vielfältigen Möglichkeiten für AHS-Absolventen. „Mit einer AHS-Matura sind junge Menschen breit gebildet und haben die Basis für alle weiteren Wege“, betonte der Direktor des BRG/BORG Schoren Reinhard Sepp. Abgänger des naturwissenschaftlichen oder IT-Zweigs am Schoren bringen überdies alle Voraussetzungen für ein technisches Studium mit. „Renommierte Vorarlberger Unternehmen nehmen gerne unsere AHS-Maturanten für ein duales Studium oder eine Lehre auf. Auch die FH Vorarlberg ist an unseren Maturanten sehr interessiert“, so Reinhard Sepp.

Die Oberstufenschüler haben am Schoren die Wahl zwischen vier Schwerpunkten. Die beiden Realgymnasiumsformen (naturwissenschaftlich bzw. ITM) haben verstärkt Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern. Darstellende Geometrie ist Voraussetzung für viele technische Studienrichtungen. Im NAWI (Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Labor) steht Laborunterricht in Biologie, Chemie und Physik auf dem Lehrplan. Beim ITM-Zweig (Informationstechnologie und Medien) wird in Notebookklassen in allen Fächern die Medienkompetenz geschult. Schulautonome Fächer wie Informatik, Softwareentwicklung und Mediendesign erweitern das klassische Angebot der Allgemeinbildung.