Unterricht in freier Natur

Beschlinger Volksschüler forsteten Grüngürtel in der „Beschlinger Au“ wieder auf

Das Eschensterben verändert unsere Wälder markant. „Die Pilzerkrankung befällt zuerst die Blätter, mit der Zeit wird der Baum so geschwächt, dass er morsch wird. In den vergangenen Jahren hat sich diese Krankheit in Vorarlberg stark ausgebreitet. Vor allem entlang von Rad- und Fußwegen bergen diese Bäume eine große Gefahr, da jederzeit morsche Äste abbrechen und sogar ganze Bäume auf Grund einer Folgeerkrankung umfallen können“, erläutert Landeswaldaufseher Franz Ruch den Beschlinger Schülern. Denn für diese war ein Nachmittag „Unterricht im Freien“ angesagt: In der „Beschlinger Au“ pflanzten sie verschiedene Bäume, um die nach den notwendigen Holzschlägerungen kahlgewordenen Grundstücke wieder aufzuforsten.

Volksschule Beschling: Natur pur

„Vogelkirsche, Eiche, Spitzahorn“ antworten Luzius, Jakob, Emir und Henry prompt, wenn man sie fragt, welche Bäume sie denn – übrigens mit großem Eifer und Ausdauer – pflanzen. „Wenn die Bäume groß sind, sind sie auch ein Lärmschutz für Beschling, damit man die Autobahn nicht hört“, erklärt das Quartett. Für Volksschuldirektorin Ruth Gassner ist es wichtig, dass ihre Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für und einen Bezug zur Natur haben. „Wir beteiligen uns immer wieder an solchen Aufforstungsaktionen, zuletzt wurde für den früheren Direktor Martin Pfefferkorn der `Martinswald´ gepflanzt. Naturnaher Unterricht ist uns generell sehr wichtig“, merkt die Direktorin auch an, wie zufrieden und ausgeglichen die Kinder nach solchen Unterrichtseinheiten sind. Ein „Danke“ gab es für die Kids, die begleitenden Eltern und Großeltern sowie an Franz Ruch schließlich auch vom Beschlinger Agrar-Obmann Markus Borg: „Die Kinder haben sicherlich auch künftig einen besonderen Bezug zu diesen Bäumen, die sie selbst gepflanzt haben.“ Und wer hart gearbeitet hat, hat sich auch eine ausgiebige Jause verdient – diese durfte als Abschluss des Nachmittags natürlich nicht fehlen.