Unterricht im „grünen“ Klassenzimmer

Die 3b der VS Oberdorf macht beim Programm „Vielfalter Schule“ mit.

Dornbirn. Es gibt Tage, da freuen sich die Kinder der 3b Klasse der Volksschule Oberdorf ganz besonders auf die Schule. Nämlich dann, wenn ein Naturerlebnistag auf dem Programm steht und sie das Klassenzimmer gegen die Naturräume rund um die Schule tauschen. „Unterricht draußen in der Natur“ lautet des Motto der Initiative „Vielfalter Schule“, die vor rund einem Jahr von der inatura Dornbirn gestartet wurde. Im Rahmen dieses Programms verbringen die Kinder einmal im Monat einen Halbtag mit einem Naturführer draußen in der Natur. Die Inhalte sind auf den aktuellen Lehrplan abgestimmt und bieten immer einen Bezug zur Heimatgemeinde und zur Region.

„Als vom Bildungsministerium die Devise kam, möglichst viel draußen zu unterrichten, habe ich nach Möglichkeiten gesucht und bin auf das Programm der Vielfalter-Schule gestoßen“, erzählt die Klassenlehrerin der 3b Susanne Füßl. Sie nahm Kontakt mit der inatura auf und konnte ihre Klasse für das Programm anmelden. „Wir sind aktuell mit dem Programm Vielfalter Schule mit 38 Klassen in ganz Vorarlberg in der zweiten Pilotphase, nachdem das Programm im Frühjahr coronabedingt unterbrochen wurde. Wir hätten uns diesen Ansturm nicht erwartet, freuen uns aber, dass das Programm so gut ankommt“, erklärt Projektleiter Lukas Rinnhofer von der inatura. Ziel des Projektes ist es, die Kinder und ihre Pädagogen gemeinsam mit ausgebildeten Naturführern nach draußen in den Kultur- und Naturraum zu führen, sie für das Draußensein zu begeistern und Neugierde für die Natur, die sie umgibt, zu wecken.