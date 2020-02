Unternehmertreff in der Dornbirner Schlosserei

Hanno Lecher wurde auf der Jahreshauptversammlung zum neuen Wirtschaftsbund-Ortsobmann in Dornbirn gewählt. Beim anschließenden Unternehmertreff referierten etwa WKV-Präsident Metzler oder Landesrat Tittler.

„Wir vertreten die Interessen und Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer in Dornbirn“ skizzierte der neugewählte Obmann des Wirtschaftsbund Dornbirn Hanno Lecher bei seiner Antrittsrede und richtete seinen Dank an den scheidenden Obmann Guntram Mäser, der dem Wirtschaftsbund Dornbirn seit 1998 als Obmann vorstand. Der scheidende Obmann wird sich in Zukunft verstärkt auf sein Unternehmen konzentrieren.