Unternehmerinnen werden ausgezeichnet

Die Lustenauer Künstlerin Ingrid Hofer ist für den Unternehmerinnen-Award 2023 in Wien nominiert.

Lustenau Bei Kinderbuchautorin und Singer- Songwriterin Ingrid Hofer geht es rund. Während ihrer Dreharbeiten zu ihrem neuen Lied für Ruby the Raptor begleitete sie vergangenen Freitag zudem ein Filmteam der österreichischen Wirtschaftskammer. Die zwei Filmproduzenten von der „Presse“ hielten alles rund um die Lustenauer Powerfrau mit ihrer Kamera fest, um ein Portrait von ihr gestalten zu können. Denn Ingrid Hofer ist für den Unternehmerinnen-Award 2023 nominiert. Sie ist österreichweit eine von drei Frauen in der Kategorie „Social Entrepreneurship“. Am 13. Juni findet die Preisverleihung in Wien statt.

Frauen in den Mittelpunkt stellen

Mit dem Unternehmerinnen-Award würdigen die Zeitung „Die Presse“ und „Frau in der Wirtschaft“ die Verdienste, der in der Wirtschaft tätigen Frauen. Der Preis richtet sich ausschließlich an Frauen und zeichnet diese in fünf verschiedenen Kategorien aus. Dazu zählen die Rubriken „Start-up & Gründung“, „Export“, „Besondere unternehmerische Leistung“, „Innovation“ und „Social Entrepreneurship“. Pro Kategorie kommen drei Frauen in die engere Auswahl und werden zur Preisverleihung nach Wien eingeladen. „Ich war sehr überrascht, als ich letzte Woche erfahren habe, dass ich nominiert bin. Ich freu mich sehr. Das ist eine schöne Anerkennung für meine Arbeit in den vergangenen Jahren“, sagte Ingrid Hofer.

Es geht auch anders