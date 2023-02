Ein Dornbirner Unternehmer organisiert Fahrten mit Spendengütern in die Erdbebengebiete. VOL.AT war bei der Verladung vor Ort.

Selcuk Durmus ist Designer und betreibt gemeinsam mit Partnerin Fatma Sevgi das Einrichtungsgeschäft "Myinterior" in Dornbirn.

Angesichts der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien wurde er tätig und organisiert in kürzester Zeit Spendentransporte.

Am Mittwochabend brachten noch viele Vorarlberger Spenden vorbei. ©VOL.AT/Mayer

An der Rampe werden die Spenden angenommen. ©VOL.AT/Mayer

Von Windeln bis Decken

VOL.AT hat am Mittwochabend in der Halle im Gewerbepark Fischbach in Dornbirn vorbeigeschaut. Zahlreiche Vorarlberger kamen vorbei, um an der Rampe Spenden abzugeben. Von Windeln über Babynahrung bis hin zu Winterstiefeln, warmen Decken und Kleidung war alles mit dabei.

In der Halle werden die Spenden von vielen freiwilligen Helfern ausgepackt und vorsortiert. So gibt es etwa Stapel mit Babykleidung, Frauenpullover und Kinderstiefeln. Das Ganze wird nach der Sortierung in Kartons verpackt und auf Paletten für den Transport bereitgestellt.

Drinnen sortieren die Helfer erst vor. ©VOL.AT/Mayer

Dann werden Kleidung, Schuhe und Co. in Kartons verpackt. ©VOL.AT/Mayer

Organisator im Gespräch

self all Open preferences.

"Die haben alles verloren"

"Ich habe mit Menschen dort telefoniert, also geredet. Die haben alles verloren", erklärt er gegenüber VOL.AT. Dabei handle es sich um Bekannte von ihm, aber auch um einen mit ihm verwandten Arzt. Sie hätten keine Häuser und nichts zu essen, geschweige denn anzuziehen. Auch die Krankenhäuser seien zerstört.

Durmus will daher mit den Spendentransporten versuchen, so gut wie möglich Dinge für die Betroffenen zu sammeln. Diese sollen so schnell wie möglich und auf direktem Weg in die Türkei gebracht werden. Sein Dank gilt dabei allen freiwilligen Helfern, die schon seit Dienstag im Einsatz sind.

Die fertig gepackten Kartons werden auf Paletten gestapelt und für den Transport vorbereitet. ©VOL.AT/Mayer

In erster Linie geht es um warme Kleidung, aber auch um Wärmedecken, Schlafsäcke und Zelte. "Alles, was warm ist" werde gebraucht. Aber auch Babykleidung, Windeln und Babynahrung. "Morgen in der Früh wird der erste Lkw beladen", erklärt der Dornbirner. Dann soll noch ein Zweiter folgen, am Samstag noch einer. Derzeit wird noch ein großer Sattelschlepper für Transporte gesucht.

Alle gespendeten Kleidungsstücke werden genau unter die Lupe genommen. ©VOL.AT/Mayer

Die Kartons warten auf den Transport. ©VOL.AT/Mayer

Helferinnen selbst betroffen

self all Open preferences.

Esra Percin und Mishan Gstöhl kommen beide aus Dornbirn und halfen am Mittwochabend bei der Spendensammlung mit. Ihnen geht es vor allem darum, Mitmenschen zu helfen. "Das ist unsere Heimat", meint Percin. "Wir sind zwar kilometerweit weg, aber wir stehen für unsere Menschen." Sie wollen zeigen, dass sie für sie da sind.

Ihre Familie lebe in einem der betroffenen Gebiete, erklärt Gstöhl. "Wenn ich jetzt sehe und höre, dass sie nichts mehr haben, dann gehts mir nicht gut dabei", gibt sie zu verstehen. "Die Leute da unten geben auch ihr Bestes. Mein Bruder ist selbst unten", meint Percin. Es gelte, alles dafür tun, dass es ihnen gut gehe. Ein großer Dank gilt allen Helfern und Unterstützern aus Dornbirn und Vorarlberg, aber auch der Feuerwehr. "Danke für euren Einsatz", sind sich die beiden einig.

Die emsigen Helfer sind mit Herzblut bei der Sache. ©VOL.AT/Mayer

Transportunternehmer "Ötzi"



self all Open preferences.

Mert Öztürk von "Ötzis Transporte" in Wolfurt ist für den Transport in die Erdbebengebiete zuständig. Gegenüber VOL.AT erklärt er, wie die Spenden ans Ziel kommen und verrät, warum ihm die Aktion am Herzen liegt. "Das ist einfach menschlich", erklärt Öztürk seine Beweggründe. "Da gibts keine Religion, da gibts nichts. Das kann morgen uns auch passieren." In so einer Situation müsse man zusammenhalten.

"Vorarlberg hilft" – Spendenkonten

VN, Caritas, Rotes Kreuz und Land aktivieren einmal mehr die Hilfsaktion “Vorarlberg hilft”:

Caritas Vorarlberg

Raiffeisenbank: IBAN AT32 3742 2000 0004 0006, Kennwort: "Erdbeben Syrien und Türkei"

Online spenden www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei

Rotes Kreuz Vorarlberg

Raiffeisenbank Montfort: AT84 3742 2000 0014 3248, Kennwort "Erdbeben Türkei, Syrien"

self all Open preferences.

self all Open preferences.