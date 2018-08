Unterhaltung pur bei der achten Auflage der „Lochauer Nacht der Musik“

Lochau. Ein traumhafter Sommerabend, ein vielfältiges Musikangebot und allerbeste Stimmung, die bereits achte Auflage der „Lochauer Nacht der Musik“ mit zehn teilnehmenden Lokalen feierte in der Bodenseegemeinde wieder einen sensationellen Erfolg.

Ob am Berg auf der Aussichtsterrasse des Gasthauses Seibl mit „k. m. special and friends“ oder direkt am See auf dem Badehaus des Seehotel Am Kaiserstrand mit „DJ Markus Hartmann“ sowie im Treff am See mit „Rheinstone & Sons“, hunderte bestens aufgelegte Festbesucher genossen die tolle Atmosphäre im herrlichen Ambiente der Gastgärten und Terrassen.