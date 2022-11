„Unter welchem Stern?“

Das Austrian Brass Consort lädt zum Adventkonzert in die Pfarrkirche Oberdorf.

Wie schon in früheren Programmen, spannt das Austrian Brass Consort auch diesmal einen großen Bogen und lädt das Publikum ein, in die Welt der Vokalmusik einzutauchen. Damit eine weihnachtliche Stimmung entsteht, wird auf künstliches Licht verzichtet und der Kirchenraum ausschließlich mit Kerzen erleuchtet.

Die Musiker und Musikerinnen des Austrian Brass Consort stammen u. a. aus Vorarlberg, Tirol und Wien, studieren an verschiedenen Musikuniversitäten, sind ständige Substitute in renommierten Orchestern bzw. sind in Orchesterakademien und Berufsorchestern tätig. In einer Besetzung von neun Blechbläsern (vier Trompeten, vier Posaunen, eine Tuba) wird die ganze Bandbreite der blechbläserischen Klangpalette präsentiert.