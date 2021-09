"Unseriös und populistisch" - Nena Schink über Kanzler Kurz

Wirtschaftsreporterin, Moderatorin und Bestsellerautorin Nena Schink hat bei "Vorarlberg LIVE" erklärt, warum Kanzler Kurz für sie populistisch und unseriös ist.

Unseriös, weil es nicht stimmt

"Warum will man einen Politiker haben, der unseriös ist?", fragt sich Schink. Die Verantwortung eines Politikers sei doch auch die richtige Rhetorik, die Wahrheit zu sagen. Es sei natürlich schwieriger in langen Sätzen Dinge zu erklären. Mit einem kurzen Satz wie "Wir nehmen niemanden auf, ich bin der harte Kanzler Kurz" ernte man natürlich viel Zustimmung, aber das sei doch unseriös, weil es nicht stimmt, kritisiert die Bild-TV-Moderatorin.

Besteller "Ich bin nicht grün"

"Es ist so einfach grün zu sein: Man geht zur 'Fridays for Future'-Demo und abends schmeckt der Fastfood-Burger wieder gut. Und wenn man am nächsten Tag von Berlin nach München fliegt, ist das ja in Ordnung, weil man war demonstrieren" - Nena Schink hat eine klare Meinung zu dem was sie als "grüne" Einstellung sieht.