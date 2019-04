„Unsere Schüler sollen zu glücklichen Menschen werden.“

SPZ Rankweil feiert runden Geburtstag

Rankweil. Was seinerzeit vor 50 Jahren mit zwei Klassen inklusive unsicherem Blick auf die Zukunft begonnen hat, ist mittlerweile zu einem Fixstern am pädagogischen Himmel Rankweils geworden. Derzeit werden mehr als 60 Kinder und Jugendliche in acht Klassen vom 20-köpfigen Lehrkörper intensiv in ihrer Weiterentwicklung gefördert, aber auch bisweilen gefordert. In Kleinstklassen kann ganz spezifisch auf die Bedürfnisse der 6 – bis 16 – jährigen Zöglinge eingegangen werden. Das Ziel, wie es die seit vielen Jahren voller Herzblut engagierte Direktorin Amanda Nesensohn ausdrückte, benötigt mitunter Zeit ist aber klar vor Augen: Möglichst alle Absolventen sollen nach der Schule ein weitestgehend selbstständiges Leben führen. „Lernen und Weiterkommen in familiärer Atmosphäre“, dies ist unsere Philosophie, wie Nesensohn weiter betonte. Dazu gekommen in den Jahren sind vor allem verschiedene Therapieangebote, zusätzliche Sozialarbeit und eine verstärkte Zusammenarbeit mit den benachbarten Schulen, die Förderung der Schüler steht weiter im Mittelpunkt. Rankweils scheidender Bürgermeister Martin Summer, strich in seinen Grußworte die Bedeutung des SPZ, als erstes gemeinsames Projekt der heute so erfolgreiche Regio Vorderland hervor: „Das SPZ war diesbezüglich und auch in weiteren Punkten immer in der Vorreiterrolle.“