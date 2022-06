„Unsere Erde ist wertvoll“

Beim Kindergarten Rotkreuz lernen schon die Kleinsten, wie sie unsere Erde schützen können.

Lustenau „Es ist uns ein großes Anliegen, den Kindern schon früh zu vermitteln, wie wertvoll unsere Erde ist“, erklärt Kindergartenpädagogin Beate Weilguni vom Kindergarten Rotkreuz. Sie zeigt mit Gruppenleiterin Regine Greppmayr, Petra Nussbaumer und Adele Lorenz den Kindern der Gruppe „Gelbe Lauser“, wie sie ganz speziell die Erde sauber halten können. „Auch wenn man noch so klein ist, kann man etwas bewirken. Das ist unsere Botschaft an die Kinder“, so Weilguni.

Müllvermeidung: gewusst wie

Über das ganze Jahr hinweg haben die „Gelben Lauser“ fleißig zum Jahresthema gearbeitet und sind nun zu wahren Umweltexperten geworden. „Im Herbst haben wir alles über die Mülltrennung gelernt und haben gemeinsam die verschiedenen Verpackungsmaterialien analysiert“, so die Pädagogin. Dabei regten sie die Kinder zum Nachdenken an und überlegten gemeinsam, wie man Müll vermeiden kann. „Wir haben ihnen am Beispiel des Wandertages erklärt, dass die Verpackungen der Jause auch wieder mitgenommen werden müssen. Das Jausebrot kann in einer Box transportiert werden, statt in einem Plastiksackerl.“ Es gibt viele Möglichkeiten, Müll im Alltag zu vermeiden. Denn Müll gehört nicht in die Natur, sondern richtig entsorgt.

Von der Kuh ins Milchglas

Ganz alltäglichen Fragen, wie: „Wie kommt die Milch von der Kuh in den Supermarkt?“, sind sie nachgegangen. Dabei haben die Kinder mit ihren Pädagoginnen einen nahegelegenen Bauernhof besucht und hautnah erlebt, wie das mit der Milch funktioniert. Auch zu den Bienen durften sie im Zuge ihres wöchentlich stattfindenden Thementages. „Wir haben Imker Martin Alfare in Lustenau besucht. Dort tauchten sie in die Welt der Bienen ein, lernten wie Honig entsteht, und beobachteten den Nachwuchs in der Wabe.“ Ein Highlight stellte für sie das Gehen mit der Facettenbrille dar. Durch diese konnten sie erkennen, wie die Biene die Umgebung um sich wahrnimmt. Am Ende setzte jedes Kind noch eine Sonnenblume, damit den Bienen die Nahrung nicht ausgeht. Zum Muttertag verschenkten die Kinder selbstgemachte Bienenwachstücher.

Plastik im Meer