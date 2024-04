An der Volksschule Hasenfeld nahmen die Schüler zwei Tage lang an Kreativ-Workshops teil.

Lustenau „Jedes Jahr im April veranstalten wir Projekttage mit den Schülern“, erzählt Monika Bodlak-Kräutler, Direktorin der Volksschule im Hasenfeld. Dieses Jahr hat sich der Lehrkörper für das Thema “Unsere bunte Welt“ entschieden. An zwei Tagen dürfen die rund 240 Schülerinnen und Schüler an Workshops teilnehmen und dabei malen, experimentieren, basteln und dabei die Welt erfahren. „Die Projekttage kommen bei den Schülern immer sehr gut an“, weiß sie aus Erfahrung. Die Schule verwandelt sich in diesen beiden Tagen in ein kreatives Haus, in dem die Schüler jahrgangsübergreifend zusammenarbeiten.

Für die zwei Tage haben sich die Lehrer ein besonderes Programm ausgedacht. So können die Kinder aus einem großen Angebot aus 21 Workshops wählen. Jeder Kurs dauert zwei Stunden lang, dann wird gewechselt. Insgesamt besuchen die Schüler bei den Kreativtagen vier Workshops. Dabei wählen sie unter anderem zwischen dem Herstellen von Samenbomben, Versuchen mit Farben, dem Herstellen von Naturfarben, dem Basteln eines eigenen Kaleidoskops oder dem Knüpfen von Freundschaftsarmbänder aus. „Das ist nur ein kleiner Einblick. Den Kindern steht vieles offen“, so die Direktorin. In der Küche der Schule bereitet gerade eine Gruppe bunte Gemüse- und Fruchtteller zu. Ein paar Zimmer weiter üben sich die Schüler im Malen von Keith Harring-Zeichnungen. Dafür durften sich die Schüler auf ein großes Papier legen, ihre Körper-Umrisse wurden nachgezeichnet und das Bild dann im Stil des Künstlers angemalt.

Bei einigen Kursen wurden die Schüler erst mit einem Kinderbuch in die Thematik eingeführt. Und so ging es bei dem Kurs „Als die Raben noch bunt waren“ darum, dass es keine richtige oder falsche Farbe gibt. Schüler Caspar erzählte die Geschichte nach und erklärte, dass die Raben früher bunt waren und sich darum stritten, welcher jetzt die richtige Farbe habe. Erst durch den schwarzen Regen, der aufgrund des Streits gekommen ist, wurden alle Raben schwarz. Die Kinder malten dann einen Baum mit vielen bunten Raben und lernten zwischen den Zeilen, dass eine bunte Vielfalt gut und auch bereichernd ist. „Die Kunstwerke, die an den beiden Tagen entstehen, werden wir bei uns in der Schule ausstellen. So können alle Kinder die Werke bestaunen“, so Bodlak-Kräutler. Besonderes Highlight am Mittwoch: In der großen Pause spendierte der Elternverein für alle Kinder Karottenkuchen in verschiedensten Ausführungen. Für die Kinder waren die Projekttage eine tolle Abwechslung zum herkömmlichen Schulalltag. Bvs