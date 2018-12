Noch ist das alte Jahr nicht vorbei, dennoch sind es nur noch zwei Wochen, bis die Sternsinger unterwegs sind und die besten Wünsche und den Segen für das neue Jahr in die Häuser bringen.

In Bürserberg sind die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Cantemus am Freitag, 4. Jänner, ab 13 Uhr unterwegs. Seit 2012 organisiert die Chorgemeinschaft das Sternsingen im Ort.

Die erwachsenen Sternsinger sind nicht verkleidet – sie sind keine Könige. Damit lenken sie den Blick bewusst auf die Weihnachtsbotschaft und die notleidenden Menschen. Alwin Hagen hat für die Sängerinnen und Sänger mit „Unser Lied erzählt von Jesus“ ein eigenes Musikstück komponiert und dazu entsprechende Texte geschrieben. Vier Gruppen mit Erwachsenen und eine Ministrantengruppe besuchen alle Haushalte und Hotels in Bürserberg. In diesem Jahr werden durch die Spenden schwerpunktmäßig Projekte auf den Philippinen unterstützt. Obmann Josef Fritsche freut sich auf schon auf diesen Tag: „Die Begegnungen mit den Familien und den Gästen in Bürserberg erleben wir immer wieder als besonderes Geschenk“.