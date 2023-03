Unser Leben ist gut, so wie es ist

Elke Schilling und Peter Weiß lernten sich auf dem Tanzboden in einem superschicken Tanzlokal in Leipzig kennen.

Beide waren 19 Jahre alt und machten sich noch keine Gedanken über die Zukunft. „Bald stand Peter dann fast täglich vor meiner Tür“, ergänzt Elke, die in Leipzig mit einem Bruder eine schöne Kindheit und super Jugendjahre erlebte. „Ich wohnte bei meiner liebevollen Mutter und liebevollen Großeltern, der einzige Wermutstropfen war der Tod meines Vaters, als ich drei Jahre alt war. Ich lernte Fotografin, ein Beruf, der mir gefiel.“

Auch Peter Weiß wuchs in Leipzig mit seiner Schwester auf und musste einiges entbehren, wie es halt so war in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Er wurde ein geschickter Maler. Seine Freizeit gehörte dem Tanzen im Tanzverein Blau-Gold Leipzig, wo er auch an Turnieren teilnahm.

Hochzeit und Familiengründung

Nach zwei Jahren war aus ihrer Freundschaft Liebe geworden, und Elke und Peter Weiß heirateten in Leipzig. Ein riesiges Hochzeitsfest wurde gefeiert, das zugleich zu einem Abschiedsfest von den Familien, Verwandten und Freunden wurde. Die frisch Vermählten zogen nach Dornbirn, der ­Heimatstadt von Peters Vater. Durch Peters österreichische Staatsbürgerschaft war es für Elke einfach, aus der DDR ohne Bürokratie auszureisen.

Mit dem Zug ging die Reise über Dresden, Prag und Wien nach Dornbirn. Schnell war eine Wohnung in der Mozartstraße gefunden und für Elke bei Foto Rhomberg eine Arbeitsstelle. In der Bildgasse wohnte das Paar kurze Zeit und zog dann mit Birgit, die 1961 zur Welt kam, in die Eigentumswohnung in der Fischbachgasse, und dort freuten sich alle über die Geburt von Kerstin 1966. Ein gewisser Stolz ist nicht zu überhören, wenn die Jubilare berichten, dass Birgit Professorin in Innsbruck war und Kerstin viele Jahre als Kinderkrankenschwester arbeitete und jetzt im Burgenland wohnt.

Geschäftsgründung

Peter absolvierte die Meisterschule, gründete sein Malergeschäft und war bald ein geschätzter Malermeister. „Wir haben uns mit 100 Schilling selbstständig gemacht, wir hatten keine Schreibmaschine und kein Telefon und haben in der Nacht handgeschriebene Zettel zur Geschäftseröffnung verteilt“, erinnern sich die Jubilare. „Das Geschäft hat uns gut ernährt und wir konnten uns eine Wohnung kaufen“, berichten sie stolz. Elke gab ihren Beruf auf, kümmerte sich um die Kinder, den Haushalt, verwöhnte ihren Lieben als gute Köchin mit kulinarischen Köstlichkeiten und unterstützte ihren Mann in der Buchhaltung. Peter war auch während seines Berufslebens im Ausschuss des Dornbirner Handels- und Gewerbevereins.

Abwechslungsreiche Zeit

Freizeit wurde großgeschrieben, vor allem gingen Elke und Peter ihrem größten Hobby mit viel Freude nach. Peter hatte schon in Leipzig als Turniertänzer Erfolge erzielt und gründete in Dornbirn 1974 mit Rudi und Pia Petnik sowie Werner und Christine Thälmann den Tanzsportclub Blau-Gold. Die ersten Turnierpaare starteten 1976 bei nationalen und internationalen Bewerben. Von 1977 bis 1979 erreichten die Jubilare bei den Österreichischen Meisterschaften der Senioren jeweils einen ersten Platz.

Sie reisten gerne und besuchten die Familien in der DDR, immer zur Messezeit in Dresden, dann war das Einreisen unkompliziert. In geselliger Runde saßen die Jubilare oft mit Mitgliedern vom Club 1881 der Evangelischen Kirche, den sie ebenfalls mit ins Leben gerufen hatten, zusammen und organisierten etliche Reisen.

Erholung fand die Familie auch in ihrem Garten in Jennen. „Natürlich gab es auch Obst und Gemüse, einfach einmalig aber war die Sicht von oben über den Bodensee. Die Gärtnerei war für mich auch eine Ablenkung vom stressigen Geschäftsleben“, berichtet der Jubilar.

Ruhestand