Unser Fenstertage-Guide 2019: Mit wenigen Urlaubstagen viel Freizeit genießen

Wir haben die besten Tipps für alle, die aus den Fenster- und Feiertagen im ersten Halbjahr 2019 möglichst viel Urlaub herausholen möchten.

Fronleichnam: So wird der Feiertag zur Wochenend-Feier

Fronleichnam ist dieses Jahr an einem Donnerstag. Genauer: Am 20. Juni. Somit genügt schon ein einziger Urlaubstag, um diesen Feiertag in ein langes Wochenende zu verwandeln. Oder man nimmt sich vier Tage frei und genießt gleich neun Tage, um die Seele baumeln zu lassen. Der Urlaubszettel muss in diesem Fall vom 17. bis 19. Juni (Montag bis Mittwoch) und am Freitag, den 21. Juni ausgefüllt werden.