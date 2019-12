Uns gehört die Zukunft

HTL Dornbirn gewährte Einblick in ihre „Ideenspinnerei“.

Heuer drehte sich beim Netzwerkabend alles um die Thematik des Wandels in allen Bereichen der Gesellschaft. Dazu setzte sich die HTL Dornbirn mit Fragen wie „Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Digitalisierung, was haben Schule und Klimawandel miteinander zu tun und was muss man den Schülern mitgeben, um in diesen dynamischen Zeiten erfolgreich zu sein?“, auseinander.