Union Judo-Club feiert 50jähriges Jubiläum

In den Rheinauen wurde vergangenen Samstagabend der 50. Geburtstag des Judoclubs feierlich begangen.

Schon in den frühen 50er Jahren wurde in Hohenems Judo demonstriert. Die tatsächliche Vereinsgründung erfolgte jedoch erst im Jahre 1968. Ursprünglich trainierte man in der VS Markt, übersiedelte dann jedoch in die VS Herrenried. Seit 2008 trainiert man in der Mittelschule Herrenried, wo heute noch Judokas aller Altersgruppen im Kampf ihre Gegner auf die Matte befördern. Dank des Einsatzes hoch motivierter Trainer konnte bereits im Jahr 1973 bei der 1. Österreichischen Einzelmeisterschaft der Schüler in Steyr, der Schülermeistertitel nach Hohenems geholt werden. In den 70er Jahren wurden erstmals auch die Frauen für den Judo-Sport entdeckt und bereits 1977 holte Monika Schlemmer den Jugendmeistertitel nach Hohenems. Unermüdlich wurde seit der Vereinsgründung trainiert, wurden Talente gefördert und Siege nach Hause geholt. Mit der Gründung eines gemeinsamen Leistungszentrums für alle Vorarlberger, stellten Emanuel Schinnerl und Peter Tschernegg die Weichen für einen erfolgreichen Judo-Leistungs- und Spitzensport im Ländle. Europacup- und WM-Teilnahmen wurden so für Ländle-Sportler erst möglich gemacht.