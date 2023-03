Unikate, Raritäten und Krims-Krams

Wolfurts Pfadfinder lockten zwei Tage lang tausende Flohmarkt-Fans zum Stöbern ein.

Aufgrund der Corona-Pandemie gab´s es den „Pfadi-Flohmarkt“, wie er in der Marktgemeinde liebevoll genannt wird, in der jüngeren Vergangenheit nicht. „Umso größer ist die Freude, dass der Flohmarkt nach fünf Jahren endlich wieder stattfinden kann“, erklärte Stefan Moosbrugger und blickte stolz durch die berstend vollen Säle im Cubus und Vereinshaus. Ganze 250 ehrenamtliche Vereinsmitglieder sowie befreundete Helferinnen und Helfer sorgten in vielen Stunden „Vorlaufzeit“ für ein Stöber-Paradies. Am laufenden Band sah man erfreute Gesichter, die auf der Suche nach Raritäten, Spielzeug, alten Möbelstücken, Geschirr aus Omas Zeiten oder Kleidung und Büchern fündig wurden.