Unikat B bringt innovatives Design nach Bludenz

Bludenz. Besondere Einzelstücke und hochwertiges Kunsthandwerk gibt es auf der Bludenzer Designausstellung Ende April zu entdecken.

Die Designmesse UNIKAT B verwandelt die historischen Räumlichkeiten des Schloss Gayenhofens von 26. bis 28. April in eine Drehscheibe für Angewandte Kunst und internationales Kunsthandwerk. Bereits zum 17. Mal wird ein breites Spektrum aus Textil, Leder, Schmuck, Glas, Holz, Keramik, Papier und Kork präsentiert.

Schönes trifft auf Innovation: Von einer Fachjury auserwählt, warten die 32 Ausstellerinnen und Aussteller der UNIKAT B 2019 mit Einzelstücken und limitierten Kleinserien auf. „Exquisite Designs, hochwertige Verarbeitung und funktionale Ästhetik werden prominent in Szene – ein außergewöhnliches Shoppingerlebnis in der Alpenstadt Bludenz!“, so Kulturstadtrat Christoph Thoma.