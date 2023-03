UNICEF Österreich will Kindern eine Stimme in der Politik verschaffen

Das Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) will Mädchen und Buben mehr Gehör in der Politik verschaffen und startete dazu zum dritten Mal einen Kreativ-Wettbewerb.

"Kinder und Jugendliche sind in der Corona-Zeit ziemlich unter die Räder gekommen", meinte Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Da haben wir nicht genug hingeschaut."

Künstlerisch zum Thema ausdrücken

Das Motto des Wettbewerbs lautet: "Denk dir die Welt: Was Kinder und Jugendliche der Politik zu sagen haben!" Seit Dienstag haben alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren in Österreich die Möglichkeit, sich künstlerisch zu dem Thema auszudrücken - und sich konkret einzubringen. Forderungen an die Politik sollen dann nicht nur auf dem Papier bleiben, wie Nusaiba H., Gewinnerin des Wettbewerbs 2020 und Jury-Mitglied 2023, erzählte. Sie durfte ihre Anliegen und ihr Bild, in dessen Mittelpunkt ein Eisbär auf einer Scholle steht, Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen präsentieren. Ein einmaliges Erlebnis, wie sie erzählte: "Es war unglaublich." Vor allem fühlte sie sich ernst genommen, was eine zentrale Säule der Initiative darstellt.